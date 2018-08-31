Кандидат в мэры Кумин обсудил проблемы образования с "Всероссийским женским союзом"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Кандидат в мэры столицы от КПРФ Вадим Кумин обсудил проблемы образования, здравоохранения и студенческих профсоюзов на встрече с представителями общественного движения "Всероссийский женский союз – надежда России" в своем избирательном штабе.

По словам кандидата, цель этой встречи – "сверить часы" с нашими основными избирателями", так как более половины населения столицы – женщины. Кумин подчеркнул, что сегодняшний разговор поможет ему понять, "правильно ли мы сформулировали предложения в предвыборной программе или надо что-то подправить". Кандидат назвал свою предвыборную программу "живым организмом", который меняется в соответствии с ожиданиями горожан.

По мнению Кумина, москвичек очень беспокоит отсутствие в городе детских яслей и объединение школ. "Кроме этого, отсутствует поддержка московских ребят, которые поступают в наши вузы", – цитирует кандидата Агентство "Москва". Кумин подчеркнул, что город должен оказать поддержку выпускникам столичных школ, которые хотят продолжить обучение в вузах Москвы.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. МГИК зарегистрировала пятерых из 33 кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

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