Госдеп США: Западу было бы трудно принять вступление Турции в ШОС

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США и НАТО было бы трудно принять вступление Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Турция – очень интересный союзник. На данный момент мы действительно эффективно сотрудничаем в ряде областей, и такой шаг было бы трудно принять, так что я не знаю, что он (президент Турции Тайип Эрдоган. – Прим. ред.) имел в виду", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Эрдоган, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне, заявил, что Анкара, имеющая в настоящий момент статус наблюдателя в ШОС, намерена стать полноправным членом организации.

Ранее Владимир Путин и Эрдоган встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В ходе переговоров турецкий президент пригласил Путина посетить его страну в ближайшее время.

Заседание проводилось в Астане с 3 по 4 июля. В данном мероприятии принимали участие представители России, Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции и прочих стран.

Члены делегаций среди прочего обсудили новую систему евразийской безопасности.