Россияне не пострадали в результате теракта в Пакистане – МИД РФ

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Российские граждане не пострадали в результате террористического акта в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Инцидент произошел накануне на съезде партии "Собрание исламских богословов", которая входит в правящую коалицию страны. По данным местных СМИ, подрыв совершил террорист-смертник.

"В результате подрыва террориста-смертника погибли 46 человек, около 150 получили ранения. По имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна радикальная организация", – отметила дипломат.

Она добавила, что российская сторона осуждает случившееся и выражает сочувствие семьям погибших. Захарова также выразила надежду на то, что ответственные за взрыв будут найдены и понесут соответствующее наказание.

В середине июля в Польше правоохранители задержали 18-летнего исламиста с поясом со взрывчаткой, который планировал взорвать одно из госучреждений. По данным спецслужб, молодой человек является коренным поляком, а ислам он принял в прошлом году.

