Захарова оценила заявление главы МИД Франции о неонацизме на Украине

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Утверждение главы МИД Франции Жан-Ива ле Дриана, что популярность неонацистских группировок на Украине не превышает среднюю по Европе, вызывает шок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь шокирована уже я, потому что про батальон "Азов" давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже – нет. В принципе, ответ французского МИД, скорее, должен возмутить местных законодателей, чем успокоить. Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова отметила, что данное заявление должно привлечь внимание международных организаций, в частности ОБСЕ, к проблеме распространения неонацистской идеологии в Европе. Также она указала на сомнительность слов ле Дриана о том, что отсутствие неонацизма на Украине доказывается демократическим приходом к власти президента Владимира Зеленского.

"Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 1930-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем", – добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отмечает проявления неонацизма в странах Европы, однако считает подобное неприемлемым. Представитель Кремля напомнил, что совсем недавно последователи добровольческой дивизии СС "Галичина" прошли строем по Киеву.