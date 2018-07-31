Захарова прокомментировала санкции ЕС по Крыму

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Санкции Евросоюза против шести российских компаний, которые ввели из-за строительства Крымского моста, направлены против жителей полуострова, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, действия Евросоюза являются "подрывной политикой, направленной против жителей Крыма".

Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал введение Евросоюзом новых санкций. По его словам, введение санкций никого не удивило, а к ответу США с ЕС все участники строительства моста были готовы.

Ранее ЕС ввел санкции против российских компаний. Всего в список внесли шесть предприятий: ОАО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", АО "ВАД", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост" и завод "Залив".