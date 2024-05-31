Володин назвал законы, вступающие в силу в июне

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ/Марат Абулхатин

С июня текущего года пенсии детей-инвалидов защитят от списания при взыскании долгов с их родственников, а для ресурсоснабжающих компаний ужесточат наказание за предоставление некачественных услуг. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин, передает телеграм-канал нижней палаты.

"Участники специальной военной операции, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным управлением. Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации", – сообщил Володин.

Помимо этого, будут увеличены штрафы до 100 000 рублей для ресурсоснабжающих компаний за подачу грязной воды, отключение света и отопления зимой. Володин подчеркнул, что эти штрафы не пересматривались с 2007 года. Таким образом, недобросовестным ресурсоснабжающим организациям было легче их оплатить, чем исправить ситуацию. Увеличение штрафов позволит решить этот вопрос, заявил спикер Госдумы.

Володин добавил, что благодаря другому нововведению пенсию детей-инвалидов и тех, кто признан недееспособными, зачисленную на счета родителей, опекунов или попечителей, включат в перечень доходов, на которые нельзя подать взыскание. Кроме того, с 9 июня вступит в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести. Виновному будет грозить до восьми лет тюрьмы.

С июня будут введены новые правила для единого пособия на детей. Также правительство определит виды и категории сложности туристических маршрутов, требующих сопровождения аттестованным инструктором-проводником. У органов власти и местного самоуправления появится право оказывать финансовую, информационную, организационную и другую поддержку мастерам художественных промыслов.

Володин добавил, что в изменение вошло разрешение для круизных судов РФ заходить в пункты и порты, прилегающие к территориям Арктической зоны и Дальнего Востока, без прохождения пограничного контроля. Между тем на заводах, которые сильно вредят окружающей среде, начнут проводить экспертную оценку, которая поспособствует переходу на лучшие доступные технологии.

Также с июня в число лиц, которые обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию, включат иностранцев, желающих въехать в РФ в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 дней.

До этого депутаты ЛДПР предложили компенсировать ежегодное повышение стоимости обучения по самым востребованным специальностям в вузах. Парламентарии отмечали, что правительство установит перечень профессий, востребованных в национальных интересах РФ.