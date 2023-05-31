Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич избран президентом страны

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Сейм Латвии избрал действующего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича президентом страны. Об этом сообщается на сайте парламента.

"В среду, 31 мая, сейм избрал президентом Эдгара Ринкевича. <...> В третьем туре выборов кандидатуру Ринкевича поддержали 52 депутата, против – 35 депутатов", – указано в сообщении.

Отмечается, что на пост президента Ринкевич был выдвинут партией "Новое Единство".

Согласно результатам голосования, кандидата от партии "Объединенный список" Улдиса Пиленса в третьем туре поддержали 25 депутатов. Кандидату для победы необходимо было набрать минимум 51 голос.

Ранее сообщалось, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президеннских выборах. По данным главы Центризбиркома Турции Ахмета Йенера, Эрдоган набрал более 52% голосов. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу отстал от действующего президента более чем на 2 миллиона голосов.

30 мая Йенер заявил, что "Республиканский альянс", возглавляемый Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, получил 323 места из 600 турецком парламенте по итогам выборов.

