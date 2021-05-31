Баженов победил на предварительном голосовании "ЕР" по Бабушкинскому одномандатному округу

Фото: Максим Манюров
Телеведущий Тимофей Баженов победил на предварительном голосовании партии "Единая Россия" по 196-му Бабушкинскому избирательному округу (СВАО), набрав 31 369 голосов.
Лидер общественного движения показал лучший результат среди тринадцати кандидатов, опередив занявшего второе место депутата Бабушкинского муниципального округа Валерия Демина, который набрал 11 586 голосов.
По словам экспертов, Баженов смог одержать уверенную победу за счет того, что сам родился и вырос в СВАО, а также поскольку не имеет отрицательного бэкграунда в политике и активно защищает интересы жителей округа.
Ранее Баженов предложил устраивать флешмобы с книгой в метро. По его мнению, полностью восстановить интерес к чтению такие акции не помогут, но станут причиной для некоторых обратиться к литературе.
Тележурналист отметил, что чтение помогает человеку всесторонне развиваться, поэтому надо вновь сделать его модным.
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