Политолог рассказал, почему США не делают резких заявлений в адрес РФ

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На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон. Ф. Кирби резко оборвал журналиста, который задал ему вопрос о "враге Штатов – России", заявив, что США не считают, что Москва является врагом Вашингтона. По словам политолога Дмитрия Дробницкого, на данный момент эти слова ничего не значат, сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, "это пока еще не постоянная позиция поведения Пентагона".

"Мы же сейчас понимаем, что администрация Байдена, как выяснилось, никак устаканиться не может. Там продолжается внутренняя, очень серьезная борьба кланов: и левые давят, и отставные военные открытое письмо пишут, и во внешней политике, ну просто беда какая-то", – отметил Дробницкий.

Он также добавил, что в США понимают, что любая "ерунда" способна в момент разрушить саммит с президентом РФ, который им необходим. Именно поэтому они стараются такого не говорить, уточнил политолог.

"Это нас никоим образом не должно обманывать или как-то вводить в заблуждение. Видно же, что люди стараются. У них же только встреча Байдена с Путиным на повестке", – резюмировал Дробницкий.

Ранее стало известно, что американская администрация ожидает от предстоящего саммита в Женеве с участием президентов РФ и США обсуждения стратегической стабильности, а также ситуации вокруг Белоруссии, Ирана и Украины.