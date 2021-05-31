Волонтерский штаб Евгения Попова начал сбор подписей в защиту Олимпийской велотрассы

Фото: Анна Железняк

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов поддержал волонтеров своего штаба на легкоатлетическом забеге, который стал одним из событий городского семейного фестиваля "Лица района", и напомнил собравшимся на праздник о самых значимых проектах для жителей района Крылатское проекты штаба.

"С помощью активных горожан мы смогли защитить Крылатский лес от сомнительного обустройства. Почти 1 000 подписей, собранных волонтерами, позволила остановить проект, и теперь мы будем добиваться его полной отмены", – рассказал Попов.

Журналист рассказал, что сейчас добровольцы работают над новой задачей – помогают жителям района сохранить от застройки Олимпийскую велотрассу.

"Этот уникальный объект, где были поставлены десятки рекордов и сейчас тренируются спортсмены и местные жители, не должен исчезнуть с карты столицы. Волонтеры штаба продолжают сбор подписей в защиту велотрассы", – отметил он.

Попов дал старт легкоатлетическому забегу, в котором вместе с добровольцами его волонтерского штаба приняли участие семьи Западного округа. Спортсменам предстояло преодолеть 3 километра. Победителями стала семья Глушко: самому старшему члену семьи – Валентине Николаевне – почти 74 года, самому младшему – Марку – скоро исполнится четыре года.

Программа праздника, помимо забега, включала мастер-классы по бисероплетению, декупажу, аппликации и ювелирному искусству. Желающие могли поучаствовать в квесте по истории Западного округа или получить уроки танцев.

Евгений Попов заявил о необходимости предотвратить застройку природоохранных зон во время вебинара депутата Московской городской думы Александра Козлова, на котором поднимались вопросы экологического развития столицы и ее озеленения. По мнению журналиста, одной из основных проблем сохранения особо охраняемых природных территорий является коммерческий интерес недобросовестных застройщиков к этим участкам.

Козлов поддержал инициативу Попова и подчеркнул, что на данный момент Москва входит в число самых комфортных столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за прошедший год.

Депутат рассказал о программах озеленения, которые сейчас реализуются в Москве. Среди них оказались программа "Миллион деревьев", которая позволила высадить 130 деревьев и 4 миллиона кустарников, а также программа "Наше дерево", разработанная специально для желающих посадить именное дерево.

При этом Попов отметил, что многие "зеленые" уголки столицы были спасены благодаря инициативе горожан.