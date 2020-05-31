Экс-премьер Украины напомнил о ее исторических границах

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, какие земли, страна получила во время нахождения в составе Советского союза. Об этом он написал в своем Twitter.

Азаров отметил, что в состав СССР Украина вошла в 1922 году без Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова. Причем он подчеркнул, что эти земли страна получила бесплатно.

"А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней", – добавил экс-премьер.

Ранее стало известно о планах украинских властей ликвидировать администрацию самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это произойдет после установления Киевом контроля в Донбассе. По мнению Кулебы, диалог с республиками не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования".

Он добавил, что украинским властям не хочется приводить в действие в Донбассе план "Б", о котором ранее сообщали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. При этом данный план будет осуществлен в случае, если переговоры с ДНР и ЛНР не приведут к результатам в течение года.