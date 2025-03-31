МИД РФ: политики ЕС жалеют, что не приняли предложения Путина по безопасности

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Некоторые европейские политики теперь жалеют, что не приняли предложения Владимира Путина по безопасности в конце 2021 года. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в беседе с ТАСС.

"Однако главная проблема, на мой взгляд, заключается в следующем: представители нынешней европейской политэлиты не способны по-настоящему ценить то, что Европа на протяжении 80 лет живет в мире", – отметил дипломат.

Само появление проекта европейской интеграции стало возможным лишь благодаря миру, который удалось достичь на континенте ценой высоких жертв советского народа в Великой Отечественной войне, подчеркнул Логвинов.

В это же время в Европе вновь появились "исторические фантазии" на тему интервенции против Советской России или "похода на Восток" гитлеровской Германии. Понять тупиковость конфронтации с Москвой элиты Брюсселя смогут лишь тогда, когда испытают последствия ставки на противодействие "российской угрозе", уверен он.

"Что же до слома системы международных отношений, то это скорее следствие продолжающегося пребывания европейцев в созданном им воображаемом мире. В котором место под солнцем есть только для них, а остальные должны подчиняться, а еще лучше – обслуживать", – отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что НАТО готовится к войне с Россией и учитывает возможные риски в военном планировании. Кроме того, основной курс Альянса представляет опасность не только для РФ, но и для общей архитектуры глобальной безопасности. Грушко напоминал, что в НАТО объявили Россию на долгосрочную перспективу "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников".

