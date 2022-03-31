Лавров сообщил об аккредитации в РФ первого дипломата нового правительства Афганистана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что первый дипломат нового правительства Афганистана аккредитован в РФ.

"В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", – приводит слова Лаврова "Интерфакс".

На заседании Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана в Туньси он отметил, что новой администрации Афганистана удается удерживать государство на плаву, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны Соединенных Штатов.

Лавров также заявил, что основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность. Глава МИД РФ подчеркнул, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы, национальные и конфессиональные меньшинства, но и политические силы.

Ранее заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Россия имеет важное значение в обеспечение устойчивости обстановки в Афганистане. По его словам, ситуация в этой стране нуждается в сотрудничестве всех представителей международного сообщества.

