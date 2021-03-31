В МИД РФ пообещали, что санкции Австралии не останутся без адекватного ответа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия адекватно ответит на санкции со стороны Австралии.

Ранее стало известно, что санкции затрагивают четыре компании и одно физическое лицо, связанные со строительством и эксплуатацией Керченского моста.

"Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели", – приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИД.

Она подчеркнула, что Канберра взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений.

Ранее в Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции. По словам главы комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту, санкции работают как эффект бумеранга и лишь привлекают новых туристов на полуостров.