В МИД РФ пообещали, что санкции Австралии не останутся без адекватного ответа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия адекватно ответит на санкции со стороны Австралии.
Ранее стало известно, что санкции затрагивают четыре компании и одно физическое лицо, связанные со строительством и эксплуатацией Керченского моста.
"Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели", – приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИД.
Она подчеркнула, что Канберра взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений.
Ранее в Крыму поблагодарили Австралию и Канаду за санкции. По словам главы комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту, санкции работают как эффект бумеранга и лишь привлекают новых туристов на полуостров.
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