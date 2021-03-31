Дипломат прокомментировал отказ России выступать на встрече с Байденом

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объяснил отказ российского дипломата выступать на встрече Байдена с постпредами Совета Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.
Мероприятие прошло в середине марта в виртуальном формате. Россию на встрече представляла заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева. РФ стала единственной страной, представитель которой не взял слово.
"В контексте, когда нашего посла пригласили в Москву на консультации, мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с Соединенными Штатами сейчас подвергается глубокому анализу", – рассказал Полянский.
Он подчеркнул, что приглашение принять участие в мероприятии пришло РФ в последний момент - накануне дня встречи. По этой причине постпред РФ при ООН Василий Небензя не смог принять участие в мероприятии - у него уже были запланированы другие встречи.
Полянский также заявил, что Евстигнеева является уважаемым дипломатом.
"Мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях. Надеюсь, вы все понимаете контекст", – заключил спикер.
Ранее российского посла в Вашингтоне пригласили в Москву для проведения консультаций о перспективах отношений с США. Об этом информировали в МИД РФ.
Позднее в Госдепе оценили приглашение посла РФ в Москву на консультации. В заявлении утверждалось, что власти США взаимодействуют с Россией лишь в целях продвижения американских интересов.
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