Захарова назвала чудовищными заявления Борреля об ошибочных идеях перемирия в Киеве

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищными слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что идеи предполагаемого примирения сторон конфликта на Украине ошибочны. Такое мнение она выразила в эфире радио Sputnik.

"Хочется задать вопрос: "Ошибочными были в 22-м году какого века?" У нас же из века в век одно и то же", – сказала дипломат.

По ее словам, Запад размышляет по поводу того, как всех вокруг поссорить и не дать потом "ни помириться, ни жить нормально, ни сосуществовать стабильно".

Накануне Боррель назвал ошибочными предположения о примирении Москвы и Киева в рамках конфликта. Он отметил, что сейчас появляются данные о том, что Украина может проиграть, а помощь со стороны западных государств в скором времени иссякнет.

В этой связи, продолжил Боррель, появляются заявления о возможном примирении сторон конфликта. Не все способны поверить, что Москва "ищет компромисс" в конфликте с Украиной, заявил он.

До этого главы МИД 27 государств ЕС согласились, что нужно усиливать поддержку Киева. Поддержку следует делать быстрее и больше: военно, финансово, в обучении солдат и "всем, что надо Украине, чтобы защитить себя", подчеркнул Боррель.

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