Байден и Си Цзиньпин в скором времени проведут телефонный разговор

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Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин должны в ближайшее время провести новый телефонный разговор. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время выступления в Совете по международным отношениям.

Он также рассказал, что Вашингтон и Пекин смогли восстановить ряд важных механизмов военного взаимодействия на оперативном уровне.

По словам Салливана, военное взаимодействие между странами играет решающее значение во все времена, особенно в периоды напряженности.

Ранее в Белом доме уже заявляли, что рассчитывают на телефонный разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина в ближайшие месяцы. Также в администрации сообщили, что ожидают в этом году повторного визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена.

До этого в МИД КНР сообщили, что власти Китая введут ответные санкции против пяти компаний США в связи с американскими поставками оружия Тайваню и ограничениями Вашингтона в отношении китайских предприятий и частных лиц.