Минцифры РФ разработало маркировку для сообщений с материалами иноагентов

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Минцифры РФ разработало единую маркировку для сообщений с материалами иноагентов. Проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время материалы иностранных агентов можно распространять лицам, которые ими не являются, но с соответствующей пометкой. Такая норма прописана в законе "Об информации".

Проект Минцифры же предлагает утвердить форму такой отметки в текстовых сообщениях, на видео- и аудиоматериалах. Так, пометку "Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+" хотят размещать в текстовых материалах сверху или под заголовком, а на аудио- и видеоматериалах – в начале трансляции материалов и при каждом возобновлении трансляции после их прерывания.

Между тем в Госдуму был внесен пакет законопроектов, направленных на введение новых ограничений для иноагентов. В проекте упоминается полный запрет иностранным агентам участвовать в просвещении и образовании и получать поддержку на муниципальном уровне.

Также депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение норм закона и ввести штрафы до 500 тысяч рублей для иноагентов за несоблюдение требований Минюста РФ.