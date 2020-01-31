Путин выразил готовность помочь Китаю в ситуации с коронавирусом

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Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил сочувствие в связи со вспышкой коронавируса и пожелал скорейшего выздоровления заболевшим, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин также выразил поддержку семьям, в которых скончались родственники. Президент РФ подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с китайскими коллегами для выработки защиты от коронавируса.

Два первых случая коронавируса выявили в РФ



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР введут с 1 февраля. Также аэропорт Шереметьево перевел все рейсы в/из Китая в терминал F. Почтовое сообщение и грузоперевозки останавливать пока не планируют.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9 692.