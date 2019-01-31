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10:00

Рябков обсудил с замглавы Госдепа США ситуацию в Венесуэле

политика

10:00

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсуждал ситуацию в Венесуэле с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что вопрос латиноамериканской страны поднимался "не в том ключе, в котором ее сейчас все обсуждают". При этом он не стал раскрывать деталей разговора.

"Хочу лишь подчеркнуть, что помимо ДРСМД и другие темы мы тоже обсудили с госпожой Томпсон", – заявил Рябков после встречи на полях заседания ядерной пятерки.

Ранее замглавы российского МИД призвал отказаться от планов военной интервенции в Венесуэлу. Он заявил, что противоправное внешнее вмешательство во внутренние процессы в странах часто приводит к кровопролитию.

На прошлой неделе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и ряд других стран.

Действующий президент Николас Мадуро назвал случившееся попыткой госпереворота. Владимир Путин выразил ему свою поддержку.

политика

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