РФ поразила склады с западными ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

ВС РФ ударили по украинским складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, и по аэродромам, на которых находились самолеты для их запуска. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Отмечается, что был поражен ряд стратегических и тактических целей по всей Украине. Массированный удар по украинским объектам свидетельствует об увеличении в России в несколько раз производства ракет по сравнению с периодом до начала СВО, говорится в тексте.

Добавляется, что это позволило РФ увеличить интенсивность ударов по позициям на передовой и по объектам в крупных городах.

Российские военные с 23 по 29 декабря произвели 51 удар по военным объектам ВСУ с помощью ракет и БПЛА. В Минобороны добавили, что были поражены места размещения подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что российская ПВО 28 декабря ликвидировали два украинских самолета Су-25 над территорией Запорожской и Херсонской областей.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения