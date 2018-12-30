В МИД РФ не получили от BBC жалоб на утечку данных

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МИД России не получал от BBC жалоб на утечку личных данных сотрудников своего московского бюро, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало – в ДИП никто от Би-би-си не обращался: заведующая корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны", – написала она на своей странице в Facebook.

Представитель МИД отметила, что ведомство получило запрос от корреспондента британской корпорации, на который уже ответило.

"Был запрос с вопросами от корреспондента в 16:55 субботы, на которые ДИП ответил. И, в частности, департамент инициативно обратил внимание журналистов, что никаких обращений от корпункта в Москве не получал", – указала она.

30 декабря глава Всемирной вещательной службы Джейми Энгас заявил, что BBC попросила Россию расследовать инцидент с публикацией личных сведений сотрудников ее московского бюро. По его словам, эта ситуация очень тревожит британскую корпорацию. Уточняется, что она подала официальную жалобу в МИД РФ.

16 декабря стало известно, что BBC начала искать доказательства "вмешательства России" в протесты во Франции. Журналистка подчеркнула, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать причастность России к событиям в Париже.