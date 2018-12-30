В МИД РФ не получили от BBC жалоб на утечку данных

МИД России не получал от BBC жалоб на утечку личных данных сотрудников своего московского бюро, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало – в ДИП никто от Би-би-си не обращался: заведующая корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны", – написала она на своей странице в Facebook.
Представитель МИД отметила, что ведомство получило запрос от корреспондента британской корпорации, на который уже ответило.
"Был запрос с вопросами от корреспондента в 16:55 субботы, на которые ДИП ответил. И, в частности, департамент инициативно обратил внимание журналистов, что никаких обращений от корпункта в Москве не получал", – указала она.
30 декабря глава Всемирной вещательной службы Джейми Энгас заявил, что BBC попросила Россию расследовать инцидент с публикацией личных сведений сотрудников ее московского бюро. По его словам, эта ситуация очень тревожит британскую корпорацию. Уточняется, что она подала официальную жалобу в МИД РФ.
16 декабря стало известно, что BBC начала искать доказательства "вмешательства России" в протесты во Франции. Журналистка подчеркнула, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать причастность России к событиям в Париже.
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