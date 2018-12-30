Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:27

В МИД РФ не получили от BBC жалоб на утечку данных

политика

08:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

МИД России не получал от BBC жалоб на утечку личных данных сотрудников своего московского бюро, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало – в ДИП никто от Би-би-си не обращался: заведующая корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны", – написала она на своей странице в Facebook.

Представитель МИД отметила, что ведомство получило запрос от корреспондента британской корпорации, на который уже ответило.

"Был запрос с вопросами от корреспондента в 16:55 субботы, на которые ДИП ответил. И, в частности, департамент инициативно обратил внимание журналистов, что никаких обращений от корпункта в Москве не получал", – указала она.

30 декабря глава Всемирной вещательной службы Джейми Энгас заявил, что BBC попросила Россию расследовать инцидент с публикацией личных сведений сотрудников ее московского бюро. По его словам, эта ситуация очень тревожит британскую корпорацию. Уточняется, что она подала официальную жалобу в МИД РФ.

16 декабря стало известно, что BBC начала искать доказательства "вмешательства России" в протесты во Франции. Журналистка подчеркнула, что ее "редакция требует крови" и потому она должна "найти углы", чтобы доказать причастность России к событиям в Париже.

политика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика