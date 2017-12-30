Россия будет и дальше помогать Сирии в защите суверенитета страны – Путин

Фто: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин пообещал президенту Сирии Башару Асаду, что Россия продолжит помогать его стране в защите суверенитета, единства и территориальной целостности страны. Об этом говорится в поздравительном послании российского лидера, адресованном Асаду.

По словам президента, победа над террористами и скорейшая нормализация обстановки в Сирии отвечают интересам мира и безопасности всего региона Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что постоянная группировка военнослужащих РФ появится в Сирии. Ее уже начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.