Боррель назвал день начала СВО самым сложным моментом своего срока полномочий

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Уходящий 1 декабря на пенсию глава дипслужбы Евросоюза безопасности Жозеп Боррель назвал самым сложным моментом во время нахождения на своем посту день начала специальной военной операции на Украине.

"Я считал, что на нас лежит огромная ответственность помочь Украине <...> и что мы должны сделать все возможное в ее пользу. В этот момент я не был уверен, что мы на это способны", – сказал политик в интервью испанской газете La Razón.

При этом ЕС смог бы самостоятельно оказывать поддержку Киеву, считает Боррель. По его словам, это был вопрос политической воли, чем возможностей.

Также он уточнил, что в последнее время разочарование у него вызывало отсутствие возможности выработать более решительную европейскую позицию в отношении Израиля.

Ранее Боррель утверждал, что Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп сядут за стол переговоров для обсуждения украинского конфликта.

До этого он заявил, что разрешение США на удары по российской территории якобы соответствует международному праву. По его словам, соответствующее заявление в ЕС относится к национальной компетенции. Некоторые страны открыто его поддерживают, другие решили действовать молча.