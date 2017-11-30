В ГД ответили на возможность Дании помешать строительству "Северного потока − 2"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал одобрение парламентом Дании закона, который может помешать строительству газопровода "Северный поток − 2" в территориальных водах страны.

"Это еще не законодательный акт, никакой юридической силы не несет − больше такой сигнал, "Газпрому" в частности. Всеми внешними факторами занимается правительство Евросоюза, которое одобрило сделку по "Северному потоку", − сказал он, отметив, что принятие закона может быть попыткой датского правительства показать свою значимость в общеевропейском деле, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что парламент Дании на заседании 30 ноября принял закон, который способен помешать реализации проекта "Северный поток − 2". Этот закон наделяет МИД Дании правом решать, будет ли прокладка трубопроводов через территориальные воды королевства целесообразной в точки зрения национальной безопасности. Раньше этим вопросом занималось только Датское энергетическое агентство.

При этом официальный представитель "Северного потока − 2" Йенс Мюллер отметил, что данный законопроект не остановит строительство газопровода, придется лишь скорректировать проект.