Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

30 ноября, 17:20

Песков заявил о попытках США настроить российский бизнес против Путина

политика экономика власть

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В Кремле неизвестно о представителях российского бизнеса, которые винили бы главу государства в ситуации с санкциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"О таких взглядах нам неизвестно. Если они есть и где-то проявлялись, мы безусловно всегда готовы к дискуссии с представителями отечественного бизнеса", − цитирует слова Пескова "Газета.ру".

Как отметил пресс-секретарь президента, в Кремле будут весьма признательны, если СМИ назовут имена таких представителей бизнеса. "Это, конечно, шутка", − добавил Песков.

Кроме того, по словам Пескова, российские власти уверены в том, что, вводя санкции, США стремятся настроить представителей бизнес-элиты России против президента, особенно в преддверии президентских выборов 2018 года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать