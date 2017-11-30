Песков заявил о попытках США настроить российский бизнес против Путина

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В Кремле неизвестно о представителях российского бизнеса, которые винили бы главу государства в ситуации с санкциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"О таких взглядах нам неизвестно. Если они есть и где-то проявлялись, мы безусловно всегда готовы к дискуссии с представителями отечественного бизнеса", − цитирует слова Пескова "Газета.ру".

Как отметил пресс-секретарь президента, в Кремле будут весьма признательны, если СМИ назовут имена таких представителей бизнеса. "Это, конечно, шутка", − добавил Песков.

Кроме того, по словам Пескова, российские власти уверены в том, что, вводя санкции, США стремятся настроить представителей бизнес-элиты России против президента, особенно в преддверии президентских выборов 2018 года.