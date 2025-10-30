Пушилин постановил ликвидировать Минобороны ДНР

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил ликвидировать местное Минобороны. Он подписал соответствующий указ.

В документе уточняется, что министерство ликвидируется в связи с воссоединением республики с Россией. Заниматься этим будет специально созданная ликвидационная комиссия. Предполагается, что процедура будет завершена в течение шести месяцев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что значительная часть Украины хочет стать Россией и уже ею стала. По его словам, люди, несмотря на опасности, стояли в очередях и отдавали свой голос на референдуме за вступление в состав РФ.

Как уточнял Владимир Путин, паспортизация жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей завершена практически в полном объеме.