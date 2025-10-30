Министр обороны Бельгии Франкен объяснил слова о "стирании Москвы с карты"

Фото: ТАСС/AP/Harry Nakos

Министр обороны Бельгии Тео Франкен подразумевал оборонительную доктрину Североатлантического альянса, когда говорил о "стирании Москвы с карты мира". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заявление политика.

"НАТО не находится в состоянии войны с РФ и абсолютно не стремится к этому. Мы по определению являемся оборонительным Альянсом", – написал Франкен на своей странице в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

По словам министра, он имел в виду принцип "ответного удара", которым Альянс руководствуется на протяжении 76 лет. Франкен также добавил, что не берет свои слова назад.

Политик ранее дал интервью, в котором поделился прогнозами российских ракетных ударов по Брюсселю.

В ответ на это в посольстве РФ в Бельгии подчеркнули, что подобные высказывания совершенно ненормальны и способны ввергнуть континент в новую войну. Российские дипломаты указали, что европейская общественность должна понимать, что именно такого рода политики, а не Россия, представляют угрозу для будущего континента.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией. По его словам, такое заявление можно расценивать только как риторику.