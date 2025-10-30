Посол Дарчиев назвал идею пригласить его в сенат США провокацией по заказу Киева

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Российский посол в США Александр Дарчиев назвал провокацией по заказу Киева инициативу пригласить его в американский сенат.

Ранее СМИ сообщали, что сенаторы Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц хотели пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в верхней палате конгресса Штатов.

"Рассматриваем данную инициативу, за которой стоит известный русофоб Грэм, продвигающий законопроект о признании России "государством-спонсором терроризма" под фальшивым предлогом "похищения" украинских детей, как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения, включая стариков, женщин и несовершеннолетних", – заявил Дарчиев.

Посол считает, что Москва уже неоднократно разъясняла Вашингтону свою позицию касаемо ситуации с детьми, которые оказались в районах боевых действий. В частности, РФ помогает воссоединению семей и предлагает Украине передать конкретные списки, а не заниматься распространением фейков о 20 тысячах украденных малолетних граждан, которые якобы подвергаются насильственной русификации.

Дарчиев сказал, что список, переданный ранее Киевом, содержал всего 339 имен, причем многие включенные в него дети никогда не были в России, достигли совершеннолетия и вернулись к своим семьям.

"По остальной части ведется работа", – подчеркнул он.

По словам дипломата, распространяемые в СМИ с подачи Украины слухи о якобы десятках и сотнях тысяч похищенных являются заведомо ложными и специально тиражируются для пропагандистской войны против Москвы.

"Естественно, что участие российских представителей в затеянном Грэмом шабаше, в котором уже назначены виновные, исключается в принципе. Привлекать к ответственности надо прежде всего самого сенатора", – резюмировал Дарчиев.

Ранее первая леди США Мелания Трамп сообщила, что получила ответ Владимира Путина на письмо о защите украинских детей, находящихся в России. По словам супруги главы Белого дома Дональда Трампа, президент РФ заявил, что готов взаимодействовать с ней напрямую по этой теме.

В итоге за последние сутки стороны воссоединили с родителями 8 детей с Украины, которые были разлучены с родственниками из-за боевых действий. При этом жена Трампа обратила внимание, что Россия демонстрирует готовность раскрывать объективные и детальные сведения по поводу ситуации с украинскими детьми.

