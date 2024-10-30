РИА Новости: украинская делегация устроила скандал на МФККиКП в Женеве

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Делегация из Украины нарушила правило не вступать в политические споры на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП), передает РИА Новости со ссылкой на источники.

Как заявил постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, накануне одна из делегаций затронула в своем выступлении конкретный вооруженный конфликт и сделала огульные обвинения в адрес одного из государств.

Российское представительство отказалось комментировать заявление дипломата, однако другие источники подтвердили, что речь идет об украинской делегации.

"Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены", – ответили на соответствующий запрос в пресс-службе МФККиКП.

Как рассказали собеседники агентства, украинская делегация выдвинула обвинения в адрес России из-за продолжающегося конфликта.

Ранее президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон прервала протест представителей Украины во время заседания в Женеве. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, украинская сторона пыталась протестовать против того, что Эксон посещала Санкт-Петербург.

Кроме того, парламентарий напомнил о случае на заседании Фонда Клинтона, когда украинским представителям не позволили выступить.