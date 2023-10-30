Небензя обвинил США в нарушении суверенитета Сирии

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Американская сторона совершила грубое нарушение международного права и суверенитета Сирии, ударив по объектам на ее территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.

В ходе заседания Совета безопасности ООН он напомнил, что США по приказу американского лидера ударили по двум объектам в районе города Бу-Кемаль.

"В Вашингтоне заявили, что атака была предпринята в рамках реализации так называемого права на самооборону на американский манер, за тысячи километров от территории самих США", – подчеркнул Небензя.

Вместе с этим он указал, что в условиях обострения израильско-палестинского конфликта подобные действия могут стать причиной крайне опасных последствий и способны спровоцировать "вооруженную эскалацию в масштабах всего региона".

Как ранее уточнял глава Пентагона Ллойд Остин, президент США поручил нанести удары по принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские войска. По его словам, Вашингтон может принять дальнейшие необходимые меры в случае, если проиранские группы продолжат атаковать военнослужащих Штатов.

По версии СМИ, целями ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с вооружением и боеприпасами.

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