Путин заявил, что виновность Белых определит суд

Фото: ТАСС/gресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте по правам человека прокомментировал слова главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой о том, что бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который обвиняется в коррупции, не брал взяток.

Глава государства заявил, что вину Белых будет определять суд. "Согласитесь все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта России берет деньги у предпринимателя и не в Кирове, а в Москве, не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Ну, это как-то очень странно", – цитирует слова Путина "Газета.ру".

Кроме того, президент России отметил, что нынешний порядок помилования не является совершенным и можно подумать о возрождении Совета по помилованию при президент России. По его словам, в первую очередь необходимо проанализировать практику последних лет.

В июне 2016 года экс-губернатора Кировской области Никиту Белых задержали с поличным в столичном ресторане при получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012–2016 годах он получил взятки на общую сумму в 400 тысяч евро. В июле того 2016 года Владимир Путин освободил губернатора от должности в связи с утратой доверия.