Фото: ТАСС/EPA/Christopher Neundorf/AP/Virginia Maya

В Евросоюзе нарастает политическое противостояние между Германией и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении вернуть Берлину статус главного центра принятия решений для Европы, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

Канцлер озвучил эту позицию другим лидерам правоцентристского движения в ходе недавних встреч. Дипломат, присутствовавший на одной из них, отметил, что стремление Мерца сосредоточить управление в своих руках было очевидным.

Согласно публикации, эта линия неминуемо ведет к прямому конфликту с фон дер Ляйен, которая в последние годы сосредоточила полномочия в Еврокомиссии, продвигая подход, больше ориентированный на Брюссель.

Однако теперь Мерц пытается переломить эту тенденцию и вернуть полномочия обратно в Берлин. Он уже публично критикует фон дер Ляйен по ряду направлений, включая торговлю, бюджет ЕС, экологические инициативы и вопросы обороны.

В публикации отмечается, что если фон дер Ляйен постепенно ведет Евросоюз к федеративному будущему, то Мерц стремится остановить этот процесс, пересмотреть основные политические курсы и восстановить приоритет национальных правительств над брюссельской бюрократией.

Ранее Мерц заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира. По его словам, это связано с тем, что ФРГ якобы постоянно сталкивается с пролетами дронов, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками.