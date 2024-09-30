КПРФ: просьба отправить депутата Парфенова на СВО является срежиссированной акцией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Просьбы отправлять людей в зону СВО в качестве наказания могут оскорбить бойцов, которые идут туда добровольно. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко, комментируя просьбу организации "Ветераны России" отправить на СВО депутата Госдумы Дениса Парфенова.

Ющенко назвал подобные обращения срежиссированной "акцией политтехнологов".

"Что касается зоны СВО, то я напомню, что туда люди идут добровольно, с уверенностью, исходя из понимания того, что они должны выполнять боевые задачи. Зона СВО не является местом наказания. Не надо это путать. Там люди героически сражаются. Люди туда идут, исходя из своих патриотических побуждений, и это почетнейшее исполнение своего долга", – сказал Ющенко.

Ранее в сети был опубликован ролик с Парфеновым, якобы пригласившим проститутку в ГД. По словам Ющенко, во фракции считают случившееся провокацией. При этом нет никаких доказательств того, что на кадрах именно Парфенов, подчеркнул Ющенко.

Кроме того, добавил он, необходимо выяснить, действительно ли в депутатских кабинетах ведется скрытая съемка.

"Напомню, что согласно статусу депутата, кабинет является в том числе охраняемым объектом, как и сама Дума, которая охраняет ФСО", – подчеркнул Ющенко.

Между тем порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек. Задача по набору добровольцев и бойцов в интересах ВС РФ выполняется, подчеркнул Медведев.