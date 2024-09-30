Генсек НАТО Столтенберг не увидел в ядерной доктрине России изменений, требующих реакции

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Североатлантический альянс не увидел в ядерной доктрине России изменений, которые требовали бы незамедлительной реакции, пишет Reuters со ссылкой на соответствующее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Сейчас никаких действий со стороны НАТО не требуется, подчеркнул он.

Владимир Путин 25 сентября сообщил о расширении применения ядерного сдерживания в проекте ядерной доктрины страны. По его словам, Россия будет рассматривать возможность применения ядерного оружия при получении достоверных данных о массированных атаках средств воздушно-космического нападения.

При этом не стоит апеллировать к этим изменениям после каждой атаки украинских беспилотников, призвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Приняты важные решения, и они будут формализованы соответствующим образом, однако СВО продолжается, и здесь не нужно каждый раз искать какие-то увязки, добавил он.

