США поддержат Киев в попытках восстановить контроль над утраченными регионами – Байден

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США будут поддерживать попытки Украины восстановить контроль над регионами, которые по итогам референдумов вошли в состав России, заявил американский президент Джо Байден.

"Соединенные Штаты будут всегда соблюдать международно признанные границы Украины. Мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы восстановить контроль над своей территорией, посредством укрепления ее позиций в военном и дипломатическом планах, в том числе путем предоставления 1,1 миллиарда долларов в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности, о которой Вашингтон объявил на прошлой неделе", – приводит его слова ТАСС.

Президент США напомнил, что власти страны не будут признавать итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам Байдена, американская сторона продолжит призывать международное сообщество осуждать вхождение в состав РФ частей Украины, а также привлекать Россию к ответственности.

Ранее Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Кремля по случаю подписания договоров о принятии в состав России новых субъектов. После выступления главы государства прошла церемония подписания документов. В ней приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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