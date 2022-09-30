Шойгу заявил об изменении состояния мира после возвращения Крыма в РФ

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Состояние мира изменилось за восемь лет после возвращения Крыма в состав России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу перед началом церемонии принятия в состав РФ новых территорий.

"Стало понятно, что эти восемь лет были не первыми, и задолго до этого началось все то, что происходило потом. В эти восемь лет как-то все сконцентрировалось и стало понятно, что речь даже не об Украине, речь о такой большой программе, которая называется "анти-Россия", – приводит его слова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Запада никогда не получится поставить Россию в условия международной изоляции. По его словам, осознавая свои неудачи в противостоянии с Россией, Запад забился в истерике и пытается компенсировать агрессией свою неспособность выстраивать отношения на основе взаимного уважения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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