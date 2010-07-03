Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

05:47

МИД пообещал ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии

политика за рубежом

05:47

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва симметрично ответит на отказ предоставить информагентству Sputnik аккредитацию на конференцию Консервативной партии Великобритании.

Об этом "РИА Новости" заявили в МИД РФ. Сообщается, что российскому СМИ отказали за день до начала мероприятия. Заявку на аккредитацию подали за месяц до начала съезда.

Организаторы не объяснили причины своего поступка. При этом оппозиционная Лейбористская партия ранее аккредитовала журналистов Sputnik на свою конференцию.

Съезд тори является важным с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании.

Ранее МИД заявил, что готов рассмотреть запрос о лишении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle аккредитации в РФ из-за нарушения российского законодательства.

27 сентября комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России заявила, что Deutsche Welle нарушила законодательство.

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика