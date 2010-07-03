МИД пообещал ответить на отказ Sputnik в аккредитации в Британии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва симметрично ответит на отказ предоставить информагентству Sputnik аккредитацию на конференцию Консервативной партии Великобритании.

Об этом "РИА Новости" заявили в МИД РФ. Сообщается, что российскому СМИ отказали за день до начала мероприятия. Заявку на аккредитацию подали за месяц до начала съезда.

Организаторы не объяснили причины своего поступка. При этом оппозиционная Лейбористская партия ранее аккредитовала журналистов Sputnik на свою конференцию.

Съезд тори является важным с точки зрения вопросов, касающихся Brexit и связанного с ним политического кризиса в Великобритании.

Ранее МИД заявил, что готов рассмотреть запрос о лишении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle аккредитации в РФ из-за нарушения российского законодательства.

27 сентября комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России заявила, что Deutsche Welle нарушила законодательство.