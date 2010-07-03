Захарова объяснила решение Лаврова приехать в ООН

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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров поехал в Нью-Йорк на Генассамблею ООН на фоне скандала с невыдачей виз части делегации РФ.

По ее словам, "сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию", передает РИА Новости.

Таким образом она ответила в эфире программы "Большая игра" на вопрос , "было ли искушение" у Лаврова развернуть самолет над Атлантикой, как это в свое время сделал бывший глава МИД Евгений Примаков.

В то же время Захарова назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер".

24 сентября стало известно, что десять членов Совета федерации РФ не получили американские визы для участия в ежегодной сессии Генассамблеи. Захарова заявила, что решение США носит "возмутительный пример неуважения" и невыполнения обязательств.

Лавров назвал отказ в выдаче виз позором. Он напомнил, что в 2018 году Москва пошла навстречу Вашингтону, включив по просьбе американской стороны в состав приезжающей в РФ делегации сенатора Рона Джонсона, который находится в санкционном списке.

Представитель американского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, подчеркнула, что каждую заявку на выдачу въездной визы рассматривают индивидуально, но не стала отвечать на вопрос, почему Госдеп не смог выдать визы.