Глава МИД Исландии посетит Москву осенью

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Глава МИД Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон может посетить Москву этой осенью. Об этом в пятницу сообщается на сайте МИД России по итогам визита в Исландию заместителя главы МИД РФ Владимира Титова.

"Рассмотрены график предстоящих контактов, включая планируемый осенью с. г. визит в Москву министра иностранных дел Исландии Г. Т. Тордарсона, возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, отраслевой кооперации на направлениях, отвечающих интересам двух стран", – сказано в сообщении.

Титов в ходе поездки встретился с Тордарсоном, а также с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в том, что необходимо взаимодействовать в рамках региональных структур в Арктике и на севере Европы. В том числе важно сотрудничать в контексте председательства Исландии в Арктическом совете в 2019-2021 годах и предстоящего в 2021-2022 годах председательства России, добавил МИД.

Также министры обменялись мнениями по проблемам европейской безопасности, отношений России и НАТО, взаимодействия в Совете ООН по правам человека, о ситуации вокруг Сирии.

Ранее сообщалось, что Россия выплатит долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы в Совет Европы. Более 54 миллионов евро возьмут из федерального бюджета. Выплата согласована с Минфином, МЧС, Минкультом и Минтрансом.

