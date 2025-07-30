Трамп заявил, что позволит остаться прибывшим в США украинцам

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что позволит остаться в США гражданам Украины, прибывшим в страну после начала конфликта. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

"К нам приезжает много людей с Украины. И мы работаем с ними", – цитирует Трампа ТАСС.

Президент США уточнил, что украинцы смогут оставаться в Штатах до завершения боевых действий на территории их страны.

Ранее Трамп объявил о начале 10-дневного отсчета срока для урегулирования украинского конфликта, по истечении которого власти США начнут вводить импортные пошлины и другие меры против РФ. По мнению президента США, российская сторона, вероятно, хочет продолжать конфликт.

США также одобрили продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО HAWK Phase III на общую сумму около 322 миллионов долларов.