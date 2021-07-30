В Госдуме оценили идею запретить посещение ночных баров до 21 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение члена Общественной палаты Султана Хамзаева запретить посещение ночных баров и ресторанов россиянам моложе 21 года. Об этом сообщает RT.
"Я поддерживаю его позицию, что пьянство – это зло. Бьет по генофонду, бьет по продолжительности жизни, порождает болезни, особенно когда с ранних лет человек начинает употреблять алкоголь", – сказал Нилов.
Депутат выразил мнение, что в настоящее время закон разрешает покупать спиртное с 18 лет, поэтому подобные ограничения не будут работать, а наоборот, могут вызвать определенную напряженность среди молодежи.
"Если запретить приходить в ночные заведения, то где гарантия, что не начнут ходить по дворам, по квартирам, собираться у магазинов и так называемых наливаек?" – добавил Нилов.
Ранее стало известно, что Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко письмо с предложением ввести в России запрет на посещение ночных баров для лиц в возрасте до 21 года.
Общественник отметил, что молодежь, в том числе люди до 21 года, составляют основную часть посетителей ночных баров, клубов и ресторанов. При этом в данном возрасте организм продолжает свое активное развитие, в связи с чем потребление спиртного может нанести серьезный вред здоровью.
Он выразил мнение, что негативные последствия для организма могут значительно усилиться на фоне бессонного образа жизни, характерного для завсегдатаев ночных заведений.
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