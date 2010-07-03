ЦИК начнет рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов в МГД 1 августа

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Центризбирком 1 августа начнет рассматривать жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым МГИК отказал в регистрации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней. Она уточнила, что на данный момент поступило семь жалоб.

"Сколько их будет всего, я прогнозировать не могу, поскольку это зависит от того, кому откажут в регистрации в Мосгоризбиркоме. После того, как им откажут там, они имеют право обратиться к нам", – цитирует Памфилову РИА Новости.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года.

23 июля было проведено второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка на него составила 80%. Никаких сбоев обнаружено не было. Заместитель руководителя департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены, а на основе обратной связи будут внесены корректировки, улучшающие сервис. Первое тестирование осуществили в начале июля. Тогда учащиеся вузов помогли выявить ряд недочетов при электронном голосовании во время выборов лучшего председателя студенческого совета.