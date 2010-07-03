Президент Института Ближнего Востока оценил показания по делу 11 сентября

12:35
12:35
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Фото: ТАСС/Hubert Boesl
США не отвернутся от Саудовской Аравии даже при наличии доказательств ее причастности к террористической атаке 11 сентября 2001 года. Так заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, сообщает ИА "НСН".
"То, что саудовское руководство имело прямое отношение не только к формированию "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ. – Прим. Ред.), но и ко всему, что происходило в отношении американцев и на американской территории, и ко всему, что происходило в Ираке и Афганистане, достаточно хорошо известно. Это секрет Полишинеля. То, что руководство ЦРУ в курсе этого и приложило все усилия к тому, чтобы достоянием общественности вся эта информация не стала, тоже хорошо известно. То, что денег на взаимодействие с Саудовской Аравией и американский военно-промышленный комплекс и американский бизнес в целом зарабатывают достаточно для того, чтобы не заморачиваться на таких мелких подробностях, тоже хорошо известно", – сказал Сатановский.
Он подчеркнул, что Вашингтон не отступится от Эр-Рияда, пока работает этот бизнес.
США могут поменять свою позицию только в случае, если Саудовская Аравия войдет в ЕврАзЭс и переориентируется на российское вооружение. Тогда мы "через пять минут" увидим доклады по 11 сентября, показания "всех, кого надо", появление частных исков. "Но этого же не будет", – заключил Сатановский.
Ранее сообщалось, что один из организаторов терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед заявил о готовности дать показания в суде на стороне людей и компаний, которые подали иски против Саудовской Аравии. Он отметил, что готов на более тесное сотрудничество, если руководство США не будет настаивать для него смертной казни.
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