Четырехсторонние консультации с ООН пройдут на Астане-10

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Четырехсторонние консультации стран-гарантов астанинского процесса с ООН пройдут во вторник, 31 июля. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Утром состоятся плотные консультации в четырехстороннем формате – это три страны-гаранта и спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, после этого у нас будет встреча с оппозицией, которая, как вы знаете, тоже находится здесь", – цитирует его слова РИА Новости.

Международная встреча по Сирии проходит в Сочи 30-31 июля и призвана содействовать политическому урегулированию конфликта в САР. На встречу приглашены представители правительства и вооруженной оппозиции Сирии, а также наблюдатели от Иордании и ООН.

Американская сторона также была приглашена на встречу, однако Госдеп США заявил, что Штаты не будут принимать участие в переговорах.