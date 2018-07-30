Британский писатель объяснил враждебность США к России

Фото: ТАСС/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Враждебные заявления, с которыми регулярно выступают американские власти, объясняются тем, что США нуждаются в России в качестве врага. Такое объяснение дал британский писатель Брайан Клафли, передают "Аргументы Недели".

Писатель подготовил статью для политического журнала CounterPunch, в которой подчеркнул, что не стоит ждать разрядки в отношениях между США и Россией после прошедшего в Хельсинки саммита с участием Трампа и Путина.

По словам Клафли, Белый дом не позволит Трампу наладить отношения с Россией. Американские элиты нуждаются в России в качестве врага, так как зарабатывают деньги на продаже оружия Евросоюзу.

Ранее в Белом доме рассказали, что американский лидер готов посетить Кремль, как только получит официальное приглашение от Владимира Путина.