Британский писатель объяснил враждебность США к России

30 июля, 15:53
Фото: ТАСС/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
Враждебные заявления, с которыми регулярно выступают американские власти, объясняются тем, что США нуждаются в России в качестве врага. Такое объяснение дал британский писатель Брайан Клафли, передают "Аргументы Недели".
Писатель подготовил статью для политического журнала CounterPunch, в которой подчеркнул, что не стоит ждать разрядки в отношениях между США и Россией после прошедшего в Хельсинки саммита с участием Трампа и Путина.
По словам Клафли, Белый дом не позволит Трампу наладить отношения с Россией. Американские элиты нуждаются в России в качестве врага, так как зарабатывают деньги на продаже оружия Евросоюзу.
Ранее в Белом доме рассказали, что американский лидер готов посетить Кремль, как только получит официальное приглашение от Владимира Путина.
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