Эксперт прокомментировал слова Трампа о конфликте интересов с Мюллером

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал, почему президент США Дональд Трамп заявил о наличии конфликта интересов со спецпрокурором Робертом Мюллером.

Он пояснил, что следственные органы должны учитывать политические взгляды своих сотрудников, а в команде Мюллера были люди, выступавшие против Трампа. Позднее их уволили, но могли остаться и другие несогласные. "Трамп говорит о том, что это расследование выгодно его политическим противникам – демократам. Поэтому он и заявляет о возможном конфликте интересов и о том, что расследование не носит нейтральный характер", – цитирует Рогулева RT. Он добавил, что политические мотивы обязательно будут играть ведущую роль при расследовании в отношении действующего главы государства.

Эксперт спрогнозировал, что Роберт Мюллер не признает конфликта интересов. По его словам, довольно трудно доказать, что политические взгляды могут повлиять на деятельность того или иного агента, даже если это правда.

Ранее Дональд Трамп обвинил спецпрокурора страны Роберта Мюллера в наличии конфликта интересов. Американский лидер призвал его сознаться, в преследовании личной выгоды при расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы в США.