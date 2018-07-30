В Европарламенте прокомментировали идею Латвии разделить Россию на части

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Предложение депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса разделить Россию на несколько частей по этническому принципу прокомментировал евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов.

Он отметил, что Кирштейнс известен как "один из наиболее радикальных и националистически настроенных депутатов". При этом Митрофанов не исключил, что депутат сейма выразил "тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы". Многим европейским политикам, "покоя не дает синдром 1991 года", когда распалась такая большая и сильная страна как Советский Союз, напомнил Митрофанов. "Были надежды в 1990-е годы, что и Россия тоже распадется", – добавил он в беседе с RT.

Евродепутат от Латвии также подчеркнул, что некоторые круги в странах Восточной Европы надеются на ослабление России и Белоруссии, ведь в этом случае их, как и Украину, можно будет превратить в "колониальный придаток". "Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором расчленение России приводит к перераспределению благ", – подытожил Митрофанов.

Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на небольшие государства под предлогом, что это якобы поможет прекратить военные конфликты.