В Европарламенте прокомментировали идею Латвии разделить Россию на части

30 июля, 10:48
Фото: depositphotos/zoomteam
Предложение депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса разделить Россию на несколько частей по этническому принципу прокомментировал евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов.
Он отметил, что Кирштейнс известен как "один из наиболее радикальных и националистически настроенных депутатов". При этом Митрофанов не исключил, что депутат сейма выразил "тайные желания очень многих политиков не только в Латвии, в Прибалтике, но и в разных странах Европы". Многим европейским политикам, "покоя не дает синдром 1991 года", когда распалась такая большая и сильная страна как Советский Союз, напомнил Митрофанов. "Были надежды в 1990-е годы, что и Россия тоже распадется", – добавил он в беседе с RT.
Евродепутат от Латвии также подчеркнул, что некоторые круги в странах Восточной Европы надеются на ослабление России и Белоруссии, ведь в этом случае их, как и Украину, можно будет превратить в "колониальный придаток". "Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором расчленение России приводит к перераспределению благ", – подытожил Митрофанов.
Ранее депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на небольшие государства под предлогом, что это якобы поможет прекратить военные конфликты.
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