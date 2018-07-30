Американский сенатор рассказал о "неработающих" санкциях в отношении РФ

30 июля, 10:57
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал ввести новые санкции против России, заявив, что действующие ограничения не работают.
Отвечая на вопрос ведущей телеканала Fox News, поддерживает ли он введение дополнительных санкций, Грэм сказал: "На сто процентов".
Грэм "отдает должное" Дональду Трампу, который, по его словам, "жестче относится к России", чем предыдущий глава администрации. "Но это не работает", – уверен сенатор.
Он считает, что Москва "все еще пытается оказывать влияние" на избирательный процесс в США. Грэм рассказал о прошедшем в пятницу совещании Совета нацбезопасности при Белом доме, на котором Трамп отдал указание усилить меры безопасности.
Также Грэм поддержал заявление госсекретаря Майкла Помпео, который выступил за ужесточение санкционного режима. По словам сенатора, он сам намерен представить в Конгрессе новый пакет антироссийских санкций.
Ранее США решили продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны РФ. Об этом говорится в отчете комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
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