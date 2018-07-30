Макфол заявил, что его научная карьера окончена из-за санкций РФ

30 июля, 08:39
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Майкл Макфол заявил, что российские визовые санкции негативно сказались на его научной карьере. Об этом бывший посол США в России рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Макфол отметил, что почти три десятка лет был профессором, и почти все его исследования – о России. И сейчас его научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, окончена.
"Больше я не могу делать исследования в России. Невозможно, чтобы я когда-либо осмелился поехать, так как я в санкционном списке на данный момент, но даже если меня оттуда исключат, я никогда не смогу поехать в Россию", – заявил он.
Майкл Макфол работал послом в Москве с 2012 по 2014 годы. Сейчас он профессор Стэнфордского университета. Въезд в Россию ему запретили с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".
В декабре прошлого года Макфол обратился к послу России в США Анатолию Антонову с просьбой помочь снять с него визовые санкции. Позже он назвал это обращение шуткой, заявив, что знает, что у Антонова нет таких полномочий.
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