Макфол заявил, что его научная карьера окончена из-за санкций РФ

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Майкл Макфол заявил, что российские визовые санкции негативно сказались на его научной карьере. Об этом бывший посол США в России рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Макфол отметил, что почти три десятка лет был профессором, и почти все его исследования – о России. И сейчас его научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, окончена.

"Больше я не могу делать исследования в России. Невозможно, чтобы я когда-либо осмелился поехать, так как я в санкционном списке на данный момент, но даже если меня оттуда исключат, я никогда не смогу поехать в Россию", – заявил он.

Майкл Макфол работал послом в Москве с 2012 по 2014 годы. Сейчас он профессор Стэнфордского университета. Въезд в Россию ему запретили с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".

В декабре прошлого года Макфол обратился к послу России в США Анатолию Антонову с просьбой помочь снять с него визовые санкции. Позже он назвал это обращение шуткой, заявив, что знает, что у Антонова нет таких полномочий.